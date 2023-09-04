10 ريال برازيلي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل BRL إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ brl
٧٠٧٫٢١ ars

1.00000 BRL = 70.72130 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 ARS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.077589.10621.464751.66860.9539518.381
1GBP1.1689111.2595104.1571.712161.950451.1150821.4857
1USD0.928050.793966182.69721.35941.548590.8853517.0589
1INR0.01122260.009600880.012092310.01643830.0187260.01070590.206281

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Argentine Peso
1 BRL70.72130 ARS
5 BRL353.60650 ARS
10 BRL707.21300 ARS
20 BRL1414.42600 ARS
50 BRL3536.06500 ARS
100 BRL7072.13000 ARS
250 BRL17680.32500 ARS
500 BRL35360.65000 ARS
1000 BRL70721.30000 ARS
2000 BRL141442.60000 ARS
5000 BRL353606.50000 ARS
10000 BRL707213.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / الريال البرازيلي
1 ARS0.01414 BRL
5 ARS0.07070 BRL
10 ARS0.14140 BRL
20 ARS0.28280 BRL
50 ARS0.70700 BRL
100 ARS1.41400 BRL
250 ARS3.53500 BRL
500 ARS7.07000 BRL
1000 ARS14.14000 BRL
2000 ARS28.28000 BRL
5000 ARS70.70000 BRL
10000 ARS141.40000 BRL