يوان صيني إلى بيزو أرجنتيني
تحويل CNY إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو أرجنتيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Argentine Peso
|1 CNY
|47.91880 ARS
|5 CNY
|239.59400 ARS
|10 CNY
|479.18800 ARS
|20 CNY
|958.37600 ARS
|50 CNY
|2395.94000 ARS
|100 CNY
|4791.88000 ARS
|250 CNY
|11979.70000 ARS
|500 CNY
|23959.40000 ARS
|1000 CNY
|47918.80000 ARS
|2000 CNY
|95837.60000 ARS
|5000 CNY
|239594.00000 ARS
|10000 CNY
|479188.00000 ARS