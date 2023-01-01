يوان صيني إلى بيزو أرجنتيني

تحويل CNY إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
47918.80 ars

1.00000 CNY = 47.91880 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
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CNY إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065588.57311.437411.661730.964518.2008
1GBP1.1556711.2313102.3561.661091.920311.1146421.0329
1USD0.938550.81215183.12821.349051.559580.905217.0819
1INR0.01129010.009769850.012029610.01622850.01876110.01088920.205489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Argentine Peso
1 CNY47.91880 ARS
5 CNY239.59400 ARS
10 CNY479.18800 ARS
20 CNY958.37600 ARS
50 CNY2395.94000 ARS
100 CNY4791.88000 ARS
250 CNY11979.70000 ARS
500 CNY23959.40000 ARS
1000 CNY47918.80000 ARS
2000 CNY95837.60000 ARS
5000 CNY239594.00000 ARS
10000 CNY479188.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Chinese Yuan RMB
1 ARS0.02087 CNY
5 ARS0.10434 CNY
10 ARS0.20869 CNY
20 ARS0.41737 CNY
50 ARS1.04343 CNY
100 ARS2.08686 CNY
250 ARS5.21715 CNY
500 ARS10.43430 CNY
1000 ARS20.86860 CNY
2000 ARS41.73720 CNY
5000 ARS104.34300 CNY
10000 ARS208.68600 CNY