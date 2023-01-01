20 بيزو أرجنتيني إلى يوان صيني

تحويل ARS إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ars
٠٫٣٩ cny

1.00000 ARS = 0.01969 CNY

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Chinese Yuan RMB
1 ARS0.01969 CNY
5 ARS0.09846 CNY
10 ARS0.19692 CNY
20 ARS0.39384 CNY
50 ARS0.98461 CNY
100 ARS1.96922 CNY
250 ARS4.92305 CNY
500 ARS9.84610 CNY
1000 ARS19.69220 CNY
2000 ARS39.38440 CNY
5000 ARS98.46100 CNY
10000 ARS196.92200 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Argentine Peso
1 CNY50.78150 ARS
5 CNY253.90750 ARS
10 CNY507.81500 ARS
20 CNY1015.63000 ARS
50 CNY2539.07500 ARS
100 CNY5078.15000 ARS
250 CNY12695.37500 ARS
500 CNY25390.75000 ARS
1000 CNY50781.50000 ARS
2000 CNY101563.00000 ARS
5000 CNY253907.50000 ARS
10000 CNY507815.00000 ARS