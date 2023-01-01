بيزو أرجنتيني إلى يورو
تحويل ARS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى يورو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Argentine peso
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / Argentine Peso
|1 EUR
|372.18600 ARS
|5 EUR
|1860.93000 ARS
|10 EUR
|3721.86000 ARS
|20 EUR
|7443.72000 ARS
|50 EUR
|18609.30000 ARS
|100 EUR
|37218.60000 ARS
|250 EUR
|93046.50000 ARS
|500 EUR
|186093.00000 ARS
|1000 EUR
|372186.00000 ARS
|2000 EUR
|744372.00000 ARS
|5000 EUR
|1860930.00000 ARS
|10000 EUR
|3721860.00000 ARS