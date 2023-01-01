بيزو أرجنتيني إلى يورو

تحويل ARS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
2.69 eur

1.00000 ARS = 0.00269 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:27 UTC
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ARS إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0634588.32271.434971.659440.9573518.2231
1GBP1.1581411.23165102.2921.661931.92191.1087521.1053
1USD0.940350.811919183.0531.349351.560430.9001517.1358
1INR0.01132210.009775910.012040510.01624690.01878830.01083830.206324

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / اليورو
1 ARS0.00269 EUR
5 ARS0.01343 EUR
10 ARS0.02687 EUR
20 ARS0.05374 EUR
50 ARS0.13434 EUR
100 ARS0.26868 EUR
250 ARS0.67171 EUR
500 ARS1.34342 EUR
1000 ARS2.68683 EUR
2000 ARS5.37366 EUR
5000 ARS13.43415 EUR
10000 ARS26.86830 EUR
معدلات التحويل اليورو / Argentine Peso
1 EUR372.18600 ARS
5 EUR1860.93000 ARS
10 EUR3721.86000 ARS
20 EUR7443.72000 ARS
50 EUR18609.30000 ARS
100 EUR37218.60000 ARS
250 EUR93046.50000 ARS
500 EUR186093.00000 ARS
1000 EUR372186.00000 ARS
2000 EUR744372.00000 ARS
5000 EUR1860930.00000 ARS
10000 EUR3721860.00000 ARS