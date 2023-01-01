بيزو أرجنتيني إلى دولار سنغافوري

تحويل ARS إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٣٫٩١ sgd

1.00000 ARS = 0.00391 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:36 UTC
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ARS إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.41061.435021.659230.9571518.2228
1GBP1.1582811.23205102.4081.662221.921921.1086521.1079
1USD0.940150.811655183.121.349151.559940.899917.1323
1INR0.01131090.009764860.012030810.01623140.01876730.01082650.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار سنغافورة
1 ARS0.00391 SGD
5 ARS0.01954 SGD
10 ARS0.03909 SGD
20 ARS0.07817 SGD
50 ARS0.19543 SGD
100 ARS0.39086 SGD
250 ARS0.97716 SGD
500 ARS1.95432 SGD
1000 ARS3.90865 SGD
2000 ARS7.81730 SGD
5000 ARS19.54325 SGD
10000 ARS39.08650 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Argentine Peso
1 SGD255.84300 ARS
5 SGD1279.21500 ARS
10 SGD2558.43000 ARS
20 SGD5116.86000 ARS
50 SGD12792.15000 ARS
100 SGD25584.30000 ARS
250 SGD63960.75000 ARS
500 SGD127921.50000 ARS
1000 SGD255843.00000 ARS
2000 SGD511686.00000 ARS
5000 SGD1279215.00000 ARS
10000 SGD2558430.00000 ARS