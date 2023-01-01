بيزو أرجنتيني إلى جنيه إسترليني

تحويل ARS إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
2.32 gbp

1.00000 ARS = 0.00232 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:28 UTC
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50+ currencies in one account

ARS إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.33981.43491.659360.9572518.2219
1GBP1.1582111.23165102.3171.661931.92191.108721.1049
1USD0.94040.811919183.0731.349351.560430.9001517.1355
1INR0.01131990.009773560.012037610.01624290.01878380.01083570.20627

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه استرليني
1 ARS0.00232 GBP
5 ARS0.01160 GBP
10 ARS0.02320 GBP
20 ARS0.04640 GBP
50 ARS0.11600 GBP
100 ARS0.23199 GBP
250 ARS0.57998 GBP
500 ARS1.15995 GBP
1000 ARS2.31990 GBP
2000 ARS4.63980 GBP
5000 ARS11.59950 GBP
10000 ARS23.19900 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Argentine Peso
1 GBP431.05300 ARS
5 GBP2155.26500 ARS
10 GBP4310.53000 ARS
20 GBP8621.06000 ARS
50 GBP21552.65000 ARS
100 GBP43105.30000 ARS
250 GBP107763.25000 ARS
500 GBP215526.50000 ARS
1000 GBP431053.00000 ARS
2000 GBP862106.00000 ARS
5000 GBP2155265.00000 ARS
10000 GBP4310530.00000 ARS