بيزو أرجنتيني إلى دولار كندي

تحويل ARS إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٣٫٨٦ cad

1.00000 ARS = 0.00386 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:26 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ARS إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 CAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.41421.434971.659440.957218.223
1GBP1.1583511.2318102.4111.662131.922131.1087721.1078
1USD0.940350.81182183.1391.349351.560430.900117.1357
1INR0.01131040.009764610.01202810.016230.01876890.01082640.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / دولار كندي
1 ARS0.00386 CAD
5 ARS0.01928 CAD
10 ARS0.03856 CAD
20 ARS0.07711 CAD
50 ARS0.19278 CAD
100 ARS0.38555 CAD
250 ARS0.96388 CAD
500 ARS1.92775 CAD
1000 ARS3.85551 CAD
2000 ARS7.71102 CAD
5000 ARS19.27755 CAD
10000 ARS38.55510 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Argentine Peso
1 CAD259.36900 ARS
5 CAD1296.84500 ARS
10 CAD2593.69000 ARS
20 CAD5187.38000 ARS
50 CAD12968.45000 ARS
100 CAD25936.90000 ARS
250 CAD64842.25000 ARS
500 CAD129684.50000 ARS
1000 CAD259369.00000 ARS
2000 CAD518738.00000 ARS
5000 CAD1296845.00000 ARS
10000 CAD2593690.00000 ARS