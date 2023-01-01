بيزو أرجنتيني إلى دولار أمريكي

تحويل ARS إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
2.86 usd

1.00000 ARS = 0.00286 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0637588.42421.435161.659390.957318.2243
1GBP1.1582811.23215102.4221.662361.922081.1088221.1093
1USD0.940050.811589183.1251.349151.559940.8999517.1321
1INR0.01130910.009763480.012030110.01623040.01876620.01082650.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار أمريكي
1 ARS0.00286 USD
5 ARS0.01429 USD
10 ARS0.02857 USD
20 ARS0.05715 USD
50 ARS0.14287 USD
100 ARS0.28573 USD
250 ARS0.71433 USD
500 ARS1.42866 USD
1000 ARS2.85731 USD
2000 ARS5.71462 USD
5000 ARS14.28655 USD
10000 ARS28.57310 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Argentine Peso
1 USD349.98000 ARS
5 USD1749.90000 ARS
10 USD3499.80000 ARS
20 USD6999.60000 ARS
50 USD17499.00000 ARS
100 USD34998.00000 ARS
250 USD87495.00000 ARS
500 USD174990.00000 ARS
1000 USD349980.00000 ARS
2000 USD699960.00000 ARS
5000 USD1749900.00000 ARS
10000 USD3499800.00000 ARS