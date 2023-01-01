10 آلاف بيزو أرجنتيني إلى دولار أمريكي

تحويل ARS إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ ars
٢٧٫٤٨ usd

1.00000 ARS = 0.00275 USD

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار أمريكي
1 ARS0.00275 USD
5 ARS0.01374 USD
10 ARS0.02748 USD
20 ARS0.05496 USD
50 ARS0.13740 USD
100 ARS0.27480 USD
250 ARS0.68699 USD
500 ARS1.37399 USD
1000 ARS2.74797 USD
2000 ARS5.49594 USD
5000 ARS13.73985 USD
10000 ARS27.47970 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Argentine Peso
1 USD363.90500 ARS
5 USD1819.52500 ARS
10 USD3639.05000 ARS
20 USD7278.10000 ARS
50 USD18195.25000 ARS
100 USD36390.50000 ARS
250 USD90976.25000 ARS
500 USD181952.50000 ARS
1000 USD363905.00000 ARS
2000 USD727810.00000 ARS
5000 USD1819525.00000 ARS
10000 USD3639050.00000 ARS