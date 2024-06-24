5 دولار أمريكي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل USD إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

5 usd
4,528.74 ars

$1.000 USD = $905.7 ARS

Mid-market exchange rate at 17:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6970.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7260.978116.67310.6830.5775.29913.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / Argentine Peso
1 USD٩٠٥٫٧٤٧٠٠ ARS
5 USD٤٬٥٢٨٫٧٣٥٠٠ ARS
10 USD٩٬٠٥٧٫٤٧٠٠٠ ARS
20 USD١٨٬١١٤٫٩٤٠٠٠ ARS
50 USD٤٥٬٢٨٧٫٣٥٠٠٠ ARS
100 USD٩٠٬٥٧٤٫٧٠٠٠٠ ARS
250 USD٢٢٦٬٤٣٦٫٧٥٠٠٠ ARS
500 USD٤٥٢٬٨٧٣٫٥٠٠٠٠ ARS
1000 USD٩٠٥٬٧٤٧٫٠٠٠٠٠ ARS
2000 USD١٬٨١١٬٤٩٤٫٠٠٠٠٠ ARS
5000 USD٤٬٥٢٨٬٧٣٥٫٠٠٠٠٠ ARS
10000 USD٩٬٠٥٧٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / دولار أمريكي
1 ARS٠٫٠٠١١٠ USD
5 ARS٠٫٠٠٥٥٢ USD
10 ARS٠٫٠١١٠٤ USD
20 ARS٠٫٠٢٢٠٨ USD
50 ARS٠٫٠٥٥٢٠ USD
100 ARS٠٫١١٠٤١ USD
250 ARS٠٫٢٧٦٠٢ USD
500 ARS٠٫٥٥٢٠٣ USD
1000 ARS١٫١٠٤٠٦ USD
2000 ARS٢٫٢٠٨١٢ USD
5000 ARS٥٫٥٢٠٣٠ USD
10000 ARS١١٫٠٤٠٦٠ USD