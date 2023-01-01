روبية هندية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل INR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٢٬٢٠٤٫٤٠ ars

1.00000 INR = 4.22044 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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INR إلى ARS مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654760.9572518.2122
1GBP1.1582111.23135102.111.660351.916651.108721.0945
1USD0.940650.812117182.9251.34841.556540.9004517.1312
1INR0.01134330.009793390.012059110.01626050.01877050.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Argentine Peso
1 INR4.22044 ARS
5 INR21.10220 ARS
10 INR42.20440 ARS
20 INR84.40880 ARS
50 INR211.02200 ARS
100 INR422.04400 ARS
250 INR1055.11000 ARS
500 INR2110.22000 ARS
1000 INR4220.44000 ARS
2000 INR8440.88000 ARS
5000 INR21102.20000 ARS
10000 INR42204.40000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / الروبية الهندية
1 ARS0.23694 INR
5 ARS1.18471 INR
10 ARS2.36942 INR
20 ARS4.73884 INR
50 ARS11.84710 INR
100 ARS23.69420 INR
250 ARS59.23550 INR
500 ARS118.47100 INR
1000 ARS236.94200 INR
2000 ARS473.88400 INR
5000 ARS1184.71000 INR
10000 ARS2369.42000 INR