ليرة تركية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل TRY إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
27,589.70 ars

TL1.000 TRY = $27.59 ARS

Mid-market exchange rate at 01:29
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TRY إلى ARS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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ARS

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9391.3453.67348.699
1 EUR1.11810.843311.89493.8021.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.891111.2441.7824.86864.541
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Argentine Peso
1 TRY٢٧٫٥٨٩٧٠ ARS
5 TRY١٣٧٫٩٤٨٥٠ ARS
10 TRY٢٧٥٫٨٩٧٠٠ ARS
20 TRY٥٥١٫٧٩٤٠٠ ARS
50 TRY١٬٣٧٩٫٤٨٥٠٠ ARS
100 TRY٢٬٧٥٨٫٩٧٠٠٠ ARS
250 TRY٦٬٨٩٧٫٤٢٥٠٠ ARS
500 TRY١٣٬٧٩٤٫٨٥٠٠٠ ARS
1000 TRY٢٧٬٥٨٩٫٧٠٠٠٠ ARS
2000 TRY٥٥٬١٧٩٫٤٠٠٠٠ ARS
5000 TRY١٣٧٬٩٤٨٫٥٠٠٠٠ ARS
10000 TRY٢٧٥٬٨٩٧٫٠٠٠٠٠ ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / ليرة تركية
1 ARS٠٫٠٣٦٢٥ TRY
5 ARS٠٫١٨١٢٣ TRY
10 ARS٠٫٣٦٢٤٥ TRY
20 ARS٠٫٧٢٤٩١ TRY
50 ARS١٫٨١٢٢٧ TRY
100 ARS٣٫٦٢٤٥٤ TRY
250 ARS٩٫٠٦١٣٥ TRY
500 ARS١٨٫١٢٢٧٠ TRY
1000 ARS٣٦٫٢٤٥٤٠ TRY
2000 ARS٧٢٫٤٩٠٨٠ TRY
5000 ARS١٨١٫٢٢٧٠٠ TRY
10000 ARS٣٦٢٫٤٥٤٠٠ TRY