ألف ليرة تركية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل TRY إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
26,456.40 ars

1.000 TRY = 26.46 ARS

Mid-market exchange rate at 12:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٤٩٠٫٥٢٥١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٨١٨٫٣٨٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٩٢١١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٥١
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٧٧١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Argentine Peso
1 TRY٢٦٫٤٥٦٤٠ ARS
5 TRY١٣٢٫٢٨٢٠٠ ARS
10 TRY٢٦٤٫٥٦٤٠٠ ARS
20 TRY٥٢٩٫١٢٨٠٠ ARS
50 TRY١٬٣٢٢٫٨٢٠٠٠ ARS
100 TRY٢٬٦٤٥٫٦٤٠٠٠ ARS
250 TRY٦٬٦١٤٫١٠٠٠٠ ARS
500 TRY١٣٬٢٢٨٫٢٠٠٠٠ ARS
1000 TRY٢٦٬٤٥٦٫٤٠٠٠٠ ARS
2000 TRY٥٢٬٩١٢٫٨٠٠٠٠ ARS
5000 TRY١٣٢٬٢٨٢٫٠٠٠٠٠ ARS
10000 TRY٢٦٤٬٥٦٤٫٠٠٠٠٠ ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / ليرة تركية
1 ARS٠٫٠٣٧٨٠ TRY
5 ARS٠٫١٨٨٩٩ TRY
10 ARS٠٫٣٧٧٩٨ TRY
20 ARS٠٫٧٥٥٩٦ TRY
50 ARS١٫٨٨٩٩١ TRY
100 ARS٣٫٧٧٩٨١ TRY
250 ARS٩٫٤٤٩٥٣ TRY
500 ARS١٨٫٨٩٩٠٥ TRY
1000 ARS٣٧٫٧٩٨١٠ TRY
2000 ARS٧٥٫٥٩٦٢٠ TRY
5000 ARS١٨٨٫٩٩٠٥٠ TRY
10000 ARS٣٧٧٫٩٨١٠٠ TRY