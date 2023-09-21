يورو إلى بيزو أرجنتيني

تحويل EUR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
372379 ars

1.00000 EUR = 372.37900 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
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EUR إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655390.957618.2041
1GBP1.1578111.23195102.1591.660611.916691.1087221.0776
1USD0.939850.811721182.9251.347951.555810.900217.1091
1INR0.01133370.009788620.012059110.0162550.01876170.01085560.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / Argentine Peso
1 EUR372.37900 ARS
5 EUR1861.89500 ARS
10 EUR3723.79000 ARS
20 EUR7447.58000 ARS
50 EUR18618.95000 ARS
100 EUR37237.90000 ARS
250 EUR93094.75000 ARS
500 EUR186189.50000 ARS
1000 EUR372379.00000 ARS
2000 EUR744758.00000 ARS
5000 EUR1861895.00000 ARS
10000 EUR3723790.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / اليورو
1 ARS0.00269 EUR
5 ARS0.01343 EUR
10 ARS0.02685 EUR
20 ARS0.05371 EUR
50 ARS0.13427 EUR
100 ARS0.26854 EUR
250 ARS0.67136 EUR
500 ARS1.34272 EUR
1000 ARS2.68544 EUR
2000 ARS5.37088 EUR
5000 ARS13.42720 EUR
10000 ARS26.85440 EUR