5,000 يورو إلى بيزو أرجنتيني

تحويل EUR إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

5,000 eur
4,842,575 ars

€1.000 EUR = $968.5 ARS

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اليورو / Argentine Peso
1 EUR٩٦٨٫٥١٥٠٠ ARS
5 EUR٤٬٨٤٢٫٥٧٥٠٠ ARS
10 EUR٩٬٦٨٥٫١٥٠٠٠ ARS
20 EUR١٩٬٣٧٠٫٣٠٠٠٠ ARS
50 EUR٤٨٬٤٢٥٫٧٥٠٠٠ ARS
100 EUR٩٦٬٨٥١٫٥٠٠٠٠ ARS
250 EUR٢٤٢٬١٢٨٫٧٥٠٠٠ ARS
500 EUR٤٨٤٬٢٥٧٫٥٠٠٠٠ ARS
1000 EUR٩٦٨٬٥١٥٫٠٠٠٠٠ ARS
2000 EUR١٬٩٣٧٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ ARS
5000 EUR٤٬٨٤٢٬٥٧٥٫٠٠٠٠٠ ARS
10000 EUR٩٬٦٨٥٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / اليورو
1 ARS٠٫٠٠١٠٣ EUR
5 ARS٠٫٠٠٥١٦ EUR
10 ARS٠٫٠١٠٣٣ EUR
20 ARS٠٫٠٢٠٦٥ EUR
50 ARS٠٫٠٥١٦٣ EUR
100 ARS٠٫١٠٣٢٥ EUR
250 ARS٠٫٢٥٨١٣ EUR
500 ARS٠٫٥١٦٢٦ EUR
1000 ARS١٫٠٣٢٥١ EUR
2000 ARS٢٫٠٦٥٠٢ EUR
5000 ARS٥٫١٦٢٥٥ EUR
10000 ARS١٠٫٣٢٥١٠ EUR