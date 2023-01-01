10 بيزو أرجنتيني إلى يورو

تحويل ARS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ars
٠٫٠٣ eur

1.00000 ARS = 0.00255 EUR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / اليورو
1 ARS0.00255 EUR
5 ARS0.01277 EUR
10 ARS0.02553 EUR
20 ARS0.05106 EUR
50 ARS0.12766 EUR
100 ARS0.25532 EUR
250 ARS0.63829 EUR
500 ARS1.27658 EUR
1000 ARS2.55316 EUR
2000 ARS5.10632 EUR
5000 ARS12.76580 EUR
10000 ARS25.53160 EUR
معدلات التحويل اليورو / Argentine Peso
1 EUR391.67100 ARS
5 EUR1958.35500 ARS
10 EUR3916.71000 ARS
20 EUR7833.42000 ARS
50 EUR19583.55000 ARS
100 EUR39167.10000 ARS
250 EUR97917.75000 ARS
500 EUR195835.50000 ARS
1000 EUR391671.00000 ARS
2000 EUR783342.00000 ARS
5000 EUR1958355.00000 ARS
10000 EUR3916710.00000 ARS