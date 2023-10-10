土耳其里拉兑阿根廷比索

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土耳其里拉/阿根廷比索汇率
1 TRY12.62410 ARS
5 TRY63.12050 ARS
10 TRY126.24100 ARS
20 TRY252.48200 ARS
50 TRY631.20500 ARS
100 TRY1262.41000 ARS
250 TRY3156.02500 ARS
500 TRY6312.05000 ARS
1000 TRY12624.10000 ARS
2000 TRY25248.20000 ARS
5000 TRY63120.50000 ARS
10000 TRY126241.00000 ARS
阿根廷比索/土耳其里拉汇率
1 ARS0.07921 TRY
5 ARS0.39607 TRY
10 ARS0.79214 TRY
20 ARS1.58427 TRY
50 ARS3.96068 TRY
100 ARS7.92135 TRY
250 ARS19.80338 TRY
500 ARS39.60675 TRY
1000 ARS79.21350 TRY
2000 ARS158.42700 TRY
5000 ARS396.06750 TRY
10000 ARS792.13500 TRY