罗马尼亚列伊兑阿根廷比索

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罗马尼亚列伊/阿根廷比索汇率
1 RON74.51400 ARS
5 RON372.57000 ARS
10 RON745.14000 ARS
20 RON1490.28000 ARS
50 RON3725.70000 ARS
100 RON7451.40000 ARS
250 RON18628.50000 ARS
500 RON37257.00000 ARS
1000 RON74514.00000 ARS
2000 RON149028.00000 ARS
5000 RON372570.00000 ARS
10000 RON745140.00000 ARS
阿根廷比索/罗马尼亚列伊汇率
1 ARS0.01342 RON
5 ARS0.06710 RON
10 ARS0.13420 RON
20 ARS0.26841 RON
50 ARS0.67102 RON
100 ARS1.34203 RON
250 ARS3.35507 RON
500 ARS6.71015 RON
1000 ARS13.42030 RON
2000 ARS26.84060 RON
5000 ARS67.10150 RON
10000 ARS134.20300 RON