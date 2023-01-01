100 بيزو أرجنتيني إلى بيزو تشيلي

تحويل ARS إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

100 ars
239 clp

1.00000 ARS = 2.39417 CLP

Mid-market exchange rate at 21:54
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Chilean Peso
1 ARS2.39417 CLP
5 ARS11.97085 CLP
10 ARS23.94170 CLP
20 ARS47.88340 CLP
50 ARS119.70850 CLP
100 ARS239.41700 CLP
250 ARS598.54250 CLP
500 ARS1197.08500 CLP
1000 ARS2394.17000 CLP
2000 ARS4788.34000 CLP
5000 ARS11970.85000 CLP
10000 ARS23941.70000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Argentine Peso
1 CLP0.41768 ARS
5 CLP2.08841 ARS
10 CLP4.17681 ARS
20 CLP8.35362 ARS
50 CLP20.88405 ARS
100 CLP41.76810 ARS
250 CLP104.42025 ARS
500 CLP208.84050 ARS
1000 CLP417.68100 ARS
2000 CLP835.36200 ARS
5000 CLP2088.40500 ARS
10000 CLP4176.81000 ARS