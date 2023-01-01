100 بيزو تشيلي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل CLP إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ clp
٤١٫١٠ ars

1.00000 CLP = 0.41105 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 13:6 UTC
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CLP إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080389.34411.468671.672030.955318.5158
1GBP1.1694511.2634104.4871.717591.955421.1171821.654
1USD0.925750.791515182.7031.35951.547750.884317.1395
1INR0.01119270.009570570.012091510.01643830.01871450.01069250.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Argentine Peso
1 CLP0.41105 ARS
5 CLP2.05523 ARS
10 CLP4.11046 ARS
20 CLP8.22092 ARS
50 CLP20.55230 ARS
100 CLP41.10460 ARS
250 CLP102.76150 ARS
500 CLP205.52300 ARS
1000 CLP411.04600 ARS
2000 CLP822.09200 ARS
5000 CLP2055.23000 ARS
10000 CLP4110.46000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Chilean Peso
1 ARS2.43282 CLP
5 ARS12.16410 CLP
10 ARS24.32820 CLP
20 ARS48.65640 CLP
50 ARS121.64100 CLP
100 ARS243.28200 CLP
250 ARS608.20500 CLP
500 ARS1216.41000 CLP
1000 ARS2432.82000 CLP
2000 ARS4865.64000 CLP
5000 ARS12164.10000 CLP
10000 ARS24328.20000 CLP