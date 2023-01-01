20 بيزو تشيلي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل CLP إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ clp
٨٫٢٢ ars

1.00000 CLP = 0.41078 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 13:5 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 ARS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080189.3331.46841.671590.9551518.5102
1GBP1.1694511.2634104.4931.717591.955271.11721.6515
1USD0.925750.791515182.70811.35951.547630.884417.1375
1INR0.01119410.009569980.012090710.01643730.01871190.0106930.207205

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Argentine Peso
1 CLP0.41078 ARS
5 CLP2.05390 ARS
10 CLP4.10780 ARS
20 CLP8.21560 ARS
50 CLP20.53900 ARS
100 CLP41.07800 ARS
250 CLP102.69500 ARS
500 CLP205.39000 ARS
1000 CLP410.78000 ARS
2000 CLP821.56000 ARS
5000 CLP2053.90000 ARS
10000 CLP4107.80000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Chilean Peso
1 ARS2.43439 CLP
5 ARS12.17195 CLP
10 ARS24.34390 CLP
20 ARS48.68780 CLP
50 ARS121.71950 CLP
100 ARS243.43900 CLP
250 ARS608.59750 CLP
500 ARS1217.19500 CLP
1000 ARS2434.39000 CLP
2000 ARS4868.78000 CLP
5000 ARS12171.95000 CLP
10000 ARS24343.90000 CLP