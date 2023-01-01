بيزو تشيلي إلى دولار بروني

تحويل CLP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
1.55 bnd

1.00000 CLP = 0.00155 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار بروني
1 CLP0.00155 BND
5 CLP0.00774 BND
10 CLP0.01548 BND
20 CLP0.03096 BND
50 CLP0.07740 BND
100 CLP0.15480 BND
250 CLP0.38701 BND
500 CLP0.77402 BND
1000 CLP1.54803 BND
2000 CLP3.09606 BND
5000 CLP7.74015 BND
10000 CLP15.48030 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Chilean Peso
1 BND645.98300 CLP
5 BND3229.91500 CLP
10 BND6459.83000 CLP
20 BND12919.66000 CLP
50 BND32299.15000 CLP
100 BND64598.30000 CLP
250 BND161495.75000 CLP
500 BND322991.50000 CLP
1000 BND645983.00000 CLP
2000 BND1291966.00000 CLP
5000 BND3229915.00000 CLP
10000 BND6459830.00000 CLP