1 بيزو تشيلي إلى دولار بروني

تحويل CLP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠٠ bnd

1.00000 CLP = 0.00159 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 13:18 UTC
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CLP إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080589.35141.468451.670920.9556518.4847
1GBP1.1695911.2637104.5011.717431.954231.1177221.6187
1USD0.92550.791327182.69451.359051.546430.8844517.1075
1INR0.01119180.009569280.012092710.01643460.01870050.01069540.206876

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار بروني
1 CLP0.00159 BND
5 CLP0.00796 BND
10 CLP0.01591 BND
20 CLP0.03182 BND
50 CLP0.07955 BND
100 CLP0.15911 BND
250 CLP0.39777 BND
500 CLP0.79554 BND
1000 CLP1.59108 BND
2000 CLP3.18216 BND
5000 CLP7.95540 BND
10000 CLP15.91080 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Chilean Peso
1 BND628.50400 CLP
5 BND3142.52000 CLP
10 BND6285.04000 CLP
20 BND12570.08000 CLP
50 BND31425.20000 CLP
100 BND62850.40000 CLP
250 BND157126.00000 CLP
500 BND314252.00000 CLP
1000 BND628504.00000 CLP
2000 BND1257008.00000 CLP
5000 BND3142520.00000 CLP
10000 BND6285040.00000 CLP