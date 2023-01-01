5 بيزو تشيلي إلى دولار بروني

تحويل CLP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
٠٫٠١ bnd

1.00000 CLP = 0.00159 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 13:19 UTC
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CLP إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.0805589.35651.468411.671380.955718.4883
1GBP1.1695911.2638104.511.717441.954831.1177821.6237
1USD0.925450.791264182.69541.358951.546790.8844517.1101
1INR0.01119110.009568420.012092610.01643320.01870470.01069530.206905

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار بروني
1 CLP0.00159 BND
5 CLP0.00795 BND
10 CLP0.01591 BND
20 CLP0.03182 BND
50 CLP0.07955 BND
100 CLP0.15910 BND
250 CLP0.39775 BND
500 CLP0.79550 BND
1000 CLP1.59099 BND
2000 CLP3.18198 BND
5000 CLP7.95495 BND
10000 CLP15.90990 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Chilean Peso
1 BND628.54100 CLP
5 BND3142.70500 CLP
10 BND6285.41000 CLP
20 BND12570.82000 CLP
50 BND31427.05000 CLP
100 BND62854.10000 CLP
250 BND157135.25000 CLP
500 BND314270.50000 CLP
1000 BND628541.00000 CLP
2000 BND1257082.00000 CLP
5000 BND3142705.00000 CLP
10000 BND6285410.00000 CLP