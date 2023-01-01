بيزو تشيلي إلى فورنت مجري

تحويل CLP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
408 huf

1.00000 CLP = 0.40824 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:45 UTC
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CLP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866051.064988.51531.437621.661570.9654518.1965
1GBP1.1546711.22965102.2091.660031.918631.1147721.0116
1USD0.939050.81324183.12081.351.560310.906617.0875
1INR0.01129750.009783830.012030710.01624140.01877150.0109070.205574

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Hungarian Forint
1 CLP0.40824 HUF
5 CLP2.04120 HUF
10 CLP4.08240 HUF
20 CLP8.16480 HUF
50 CLP20.41200 HUF
100 CLP40.82400 HUF
250 CLP102.06000 HUF
500 CLP204.12000 HUF
1000 CLP408.24000 HUF
2000 CLP816.48000 HUF
5000 CLP2041.20000 HUF
10000 CLP4082.40000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Chilean Peso
2000 HUF4899.08000 CLP
5000 HUF12247.70000 CLP
10000 HUF24495.40000 CLP
15000 HUF36743.10000 CLP
20000 HUF48990.80000 CLP
30000 HUF73486.20000 CLP
40000 HUF97981.60000 CLP
50000 HUF122477.00000 CLP
60000 HUF146972.40000 CLP
100000 HUF244954.00000 CLP
150000 HUF367431.00000 CLP
200000 HUF489908.00000 CLP