1 بيزو تشيلي إلى فورنت مجري

تحويل CLP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 clp
0 huf

1.00000 CLP = 0.41676 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:11 UTC
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CLP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.07989.26331.467061.671440.954918.5266
1GBP1.1696611.2621104.4111.716011.955081.1169121.6705
1USD0.92680.79233182.72781.359651.549070.88517.1702
1INR0.01120280.009577560.012087810.01643520.01872490.01069770.207551

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Hungarian Forint
1 CLP0.41676 HUF
5 CLP2.08381 HUF
10 CLP4.16763 HUF
20 CLP8.33526 HUF
50 CLP20.83815 HUF
100 CLP41.67630 HUF
250 CLP104.19075 HUF
500 CLP208.38150 HUF
1000 CLP416.76300 HUF
2000 CLP833.52600 HUF
5000 CLP2083.81500 HUF
10000 CLP4167.63000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Chilean Peso
2000 HUF4798.88000 CLP
5000 HUF11997.20000 CLP
10000 HUF23994.40000 CLP
15000 HUF35991.60000 CLP
20000 HUF47988.80000 CLP
30000 HUF71983.20000 CLP
40000 HUF95977.60000 CLP
50000 HUF119972.00000 CLP
60000 HUF143966.40000 CLP
100000 HUF239944.00000 CLP
150000 HUF359916.00000 CLP
200000 HUF479888.00000 CLP