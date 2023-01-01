بيزو تشيلي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل CLP إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٨٫٩٠ gtq

1.00000 CLP = 0.00890 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 7:42 UTC
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CLP إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Guatemalan Quetzal
1 CLP0.00890 GTQ
5 CLP0.04452 GTQ
10 CLP0.08904 GTQ
20 CLP0.17807 GTQ
50 CLP0.44518 GTQ
100 CLP0.89036 GTQ
250 CLP2.22590 GTQ
500 CLP4.45180 GTQ
1000 CLP8.90361 GTQ
2000 CLP17.80722 GTQ
5000 CLP44.51805 GTQ
10000 CLP89.03610 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Chilean Peso
1 GTQ112.31400 CLP
5 GTQ561.57000 CLP
10 GTQ1123.14000 CLP
20 GTQ2246.28000 CLP
50 GTQ5615.70000 CLP
100 GTQ11231.40000 CLP
250 GTQ28078.50000 CLP
500 GTQ56157.00000 CLP
1000 GTQ112314.00000 CLP
2000 GTQ224628.00000 CLP
5000 GTQ561570.00000 CLP
10000 GTQ1123140.00000 CLP