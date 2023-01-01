5 بيزو تشيلي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل CLP إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
٠٫٠٥ gtq

1.00000 CLP = 0.00924 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 14:4 UTC
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CLP إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.079189.27451.466821.670690.955118.526
1GBP1.1699311.2625104.4471.716121.954641.117421.6746
1USD0.926650.792079182.73051.35931.548230.8851517.168
1INR0.01120140.009574210.012087410.01643050.01871410.01069920.207517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Guatemalan Quetzal
1 CLP0.00924 GTQ
5 CLP0.04618 GTQ
10 CLP0.09237 GTQ
20 CLP0.18474 GTQ
50 CLP0.46185 GTQ
100 CLP0.92370 GTQ
250 CLP2.30925 GTQ
500 CLP4.61850 GTQ
1000 CLP9.23699 GTQ
2000 CLP18.47398 GTQ
5000 CLP46.18495 GTQ
10000 CLP92.36990 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Chilean Peso
1 GTQ108.26000 CLP
5 GTQ541.30000 CLP
10 GTQ1082.60000 CLP
20 GTQ2165.20000 CLP
50 GTQ5413.00000 CLP
100 GTQ10826.00000 CLP
250 GTQ27065.00000 CLP
500 GTQ54130.00000 CLP
1000 GTQ108260.00000 CLP
2000 GTQ216520.00000 CLP
5000 GTQ541300.00000 CLP
10000 GTQ1082600.00000 CLP