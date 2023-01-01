بيزو تشيلي إلى بولا بوتسواني

تحويل CLP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٥٫٤٢ bwp

1.00000 CLP = 0.01542 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Botswanan Pula
1 CLP0.01542 BWP
5 CLP0.07712 BWP
10 CLP0.15423 BWP
20 CLP0.30846 BWP
50 CLP0.77116 BWP
100 CLP1.54231 BWP
250 CLP3.85577 BWP
500 CLP7.71155 BWP
1000 CLP15.42310 BWP
2000 CLP30.84620 BWP
5000 CLP77.11550 BWP
10000 CLP154.23100 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chilean Peso
1 BWP64.83790 CLP
5 BWP324.18950 CLP
10 BWP648.37900 CLP
20 BWP1296.75800 CLP
50 BWP3241.89500 CLP
100 BWP6483.79000 CLP
250 BWP16209.47500 CLP
500 BWP32418.95000 CLP
1000 BWP64837.90000 CLP
2000 BWP129675.80000 CLP
5000 BWP324189.50000 CLP
10000 BWP648379.00000 CLP