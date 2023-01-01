20 بيزو تشيلي إلى بولا بوتسواني

تحويل CLP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

20 clp
0.32 bwp

1.00000 CLP = 0.01600 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:26 UTC
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CLP إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.34281.468321.671880.9551518.4891
1GBP1.1695911.26345104.4991.717411.95551.1171321.6257
1USD0.925750.791484182.70951.35931.547750.8842517.1164
1INR0.01119280.009569440.012090510.01643460.01871310.0106910.206946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Botswanan Pula
1 CLP0.01600 BWP
5 CLP0.08000 BWP
10 CLP0.16000 BWP
20 CLP0.32001 BWP
50 CLP0.80002 BWP
100 CLP1.60004 BWP
250 CLP4.00010 BWP
500 CLP8.00020 BWP
1000 CLP16.00040 BWP
2000 CLP32.00080 BWP
5000 CLP80.00200 BWP
10000 CLP160.00400 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chilean Peso
1 BWP62.49860 CLP
5 BWP312.49300 CLP
10 BWP624.98600 CLP
20 BWP1249.97200 CLP
50 BWP3124.93000 CLP
100 BWP6249.86000 CLP
250 BWP15624.65000 CLP
500 BWP31249.30000 CLP
1000 BWP62498.60000 CLP
2000 BWP124997.20000 CLP
5000 BWP312493.00000 CLP
10000 BWP624986.00000 CLP