5 بولا بوتسواني إلى بيزو تشيلي

تحويل BWP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

٥ bwp
٣١٤ clp

1.00000 BWP = 62.84660 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:24 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BWP إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CLP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079689.28561.467551.668750.954418.4636
1GBP1.1696611.26275104.4331.716521.951851.1163221.5959
1USD0.92630.791922182.70251.359351.545710.8839517.1023
1INR0.01120.009575560.012091510.01643660.01869010.01068830.206793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chilean Peso
1 BWP62.84660 CLP
5 BWP314.23300 CLP
10 BWP628.46600 CLP
20 BWP1256.93200 CLP
50 BWP3142.33000 CLP
100 BWP6284.66000 CLP
250 BWP15711.65000 CLP
500 BWP31423.30000 CLP
1000 BWP62846.60000 CLP
2000 BWP125693.20000 CLP
5000 BWP314233.00000 CLP
10000 BWP628466.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Botswanan Pula
1 CLP0.01591 BWP
5 CLP0.07956 BWP
10 CLP0.15912 BWP
20 CLP0.31824 BWP
50 CLP0.79559 BWP
100 CLP1.59118 BWP
250 CLP3.97795 BWP
500 CLP7.95590 BWP
1000 CLP15.91180 BWP
2000 CLP31.82360 BWP
5000 CLP79.55900 BWP
10000 CLP159.11800 BWP