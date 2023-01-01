10 بولا بوتسواني إلى بيزو تشيلي

تحويل BWP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bwp
٦٢٨ clp

1.00000 BWP = 62.80400 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:30 UTC
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BWP إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.079389.27051.467581.669450.9544518.4717
1GBP1.1696611.2625104.4231.716681.952821.1163821.6071
1USD0.926550.792079182.71151.359751.546790.8843517.1145
1INR0.01120190.009576410.012090210.01643970.0187010.0106920.206918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Chilean Peso
1 BWP62.80400 CLP
5 BWP314.02000 CLP
10 BWP628.04000 CLP
20 BWP1256.08000 CLP
50 BWP3140.20000 CLP
100 BWP6280.40000 CLP
250 BWP15701.00000 CLP
500 BWP31402.00000 CLP
1000 BWP62804.00000 CLP
2000 BWP125608.00000 CLP
5000 BWP314020.00000 CLP
10000 BWP628040.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Botswanan Pula
1 CLP0.01592 BWP
5 CLP0.07961 BWP
10 CLP0.15923 BWP
20 CLP0.31845 BWP
50 CLP0.79612 BWP
100 CLP1.59225 BWP
250 CLP3.98062 BWP
500 CLP7.96125 BWP
1000 CLP15.92250 BWP
2000 CLP31.84500 BWP
5000 CLP79.61250 BWP
10000 CLP159.22500 BWP