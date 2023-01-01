10 بيزو تشيلي إلى بولا بوتسواني

تحويل CLP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٠٫١٦ bwp

1.00000 CLP = 0.01600 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:25 UTC
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CLP إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080289.34561.468151.671750.9550518.493
1GBP1.1694511.26325104.4861.716951.955041.1168921.6268
1USD0.925750.791609182.71211.359151.547630.8841517.12
1INR0.01119250.009570650.012090110.01643230.0187110.01068950.206983

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Botswanan Pula
1 CLP0.01600 BWP
5 CLP0.08000 BWP
10 CLP0.15999 BWP
20 CLP0.31999 BWP
50 CLP0.79997 BWP
100 CLP1.59994 BWP
250 CLP3.99985 BWP
500 CLP7.99970 BWP
1000 CLP15.99940 BWP
2000 CLP31.99880 BWP
5000 CLP79.99700 BWP
10000 CLP159.99400 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chilean Peso
1 BWP62.50230 CLP
5 BWP312.51150 CLP
10 BWP625.02300 CLP
20 BWP1250.04600 CLP
50 BWP3125.11500 CLP
100 BWP6250.23000 CLP
250 BWP15625.57500 CLP
500 BWP31251.15000 CLP
1000 BWP62502.30000 CLP
2000 BWP125004.60000 CLP
5000 BWP312511.50000 CLP
10000 BWP625023.00000 CLP