بيزو تشيلي إلى سيدي غاني

تحويل CLP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
12.69 ghs

1.00000 CLP = 0.01269 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:44 UTC
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CLP إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Ghanaian Cedi
1 CLP0.01269 GHS
5 CLP0.06345 GHS
10 CLP0.12690 GHS
20 CLP0.25381 GHS
50 CLP0.63451 GHS
100 CLP1.26903 GHS
250 CLP3.17258 GHS
500 CLP6.34515 GHS
1000 CLP12.69030 GHS
2000 CLP25.38060 GHS
5000 CLP63.45150 GHS
10000 CLP126.90300 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Chilean Peso
1 GHS78.80020 CLP
5 GHS394.00100 CLP
10 GHS788.00200 CLP
20 GHS1576.00400 CLP
50 GHS3940.01000 CLP
100 GHS7880.02000 CLP
250 GHS19700.05000 CLP
500 GHS39400.10000 CLP
1000 GHS78800.20000 CLP
2000 GHS157600.40000 CLP
5000 GHS394001.00000 CLP
10000 GHS788002.00000 CLP