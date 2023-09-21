يوان صيني إلى سيدي غاني

تحويل CNY إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬٥٣٤٫٨٣ ghs

1.00000 CNY = 1.53483 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:59 UTC
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CNY إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.56051.437331.661570.964618.2018
1GBP1.155411.2312102.3431.661011.920151.114521.0344
1USD0.93860.812216183.12421.34911.559580.9053517.0845
1INR0.01129170.009771110.012030210.01622990.0187620.01089150.20553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Ghanaian Cedi
1 CNY1.53483 GHS
5 CNY7.67415 GHS
10 CNY15.34830 GHS
20 CNY30.69660 GHS
50 CNY76.74150 GHS
100 CNY153.48300 GHS
250 CNY383.70750 GHS
500 CNY767.41500 GHS
1000 CNY1534.83000 GHS
2000 CNY3069.66000 GHS
5000 CNY7674.15000 GHS
10000 CNY15348.30000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Chinese Yuan RMB
1 GHS0.65154 CNY
5 GHS3.25770 CNY
10 GHS6.51539 CNY
20 GHS13.03078 CNY
50 GHS32.57695 CNY
100 GHS65.15390 CNY
250 GHS162.88475 CNY
500 GHS325.76950 CNY
1000 GHS651.53900 CNY
2000 GHS1303.07800 CNY
5000 GHS3257.69500 CNY
10000 GHS6515.39000 CNY