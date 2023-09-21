شيكل إسرائيلي جديد إلى سيدي غاني

تحويل ILS إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٬٩٣٦٫٠٩ ghs

1.00000 ILS = 2.93609 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:56 UTC
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ILS إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.61631.439151.66160.963118.316
1GBP1.1523411.2284102.1171.65841.914741.1098221.1064
1USD0.93810.814067183.12971.350051.558720.903517.182
1INR0.01128460.009792730.012029410.01624030.01875050.01086860.206689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Ghanaian Cedi
1 ILS2.93609 GHS
5 ILS14.68045 GHS
10 ILS29.36090 GHS
20 ILS58.72180 GHS
50 ILS146.80450 GHS
100 ILS293.60900 GHS
250 ILS734.02250 GHS
500 ILS1468.04500 GHS
1000 ILS2936.09000 GHS
2000 ILS5872.18000 GHS
5000 ILS14680.45000 GHS
10000 ILS29360.90000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Israeli New Sheqel
1 GHS0.34059 ILS
5 GHS1.70294 ILS
10 GHS3.40589 ILS
20 GHS6.81178 ILS
50 GHS17.02945 ILS
100 GHS34.05890 ILS
250 GHS85.14725 ILS
500 GHS170.29450 ILS
1000 GHS340.58900 ILS
2000 GHS681.17800 ILS
5000 GHS1702.94500 ILS
10000 GHS3405.89000 ILS