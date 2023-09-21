فرنك سويسري إلى سيدي غاني

تحويل CHF إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٢٬٤٥٩٫٧٠ ghs

1.00000 CHF = 12.45970 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:11 UTC
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CHF إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.43471.65680.957418.2211
1GBP1.1582111.2323102.1881.661631.918871.1088721.1033
1USD0.939850.811491182.9251.34841.557150.899717.1251
1INR0.01133370.009785840.012059110.01626050.01877780.01084960.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Ghanaian Cedi
1 CHF12.45970 GHS
5 CHF62.29850 GHS
10 CHF124.59700 GHS
20 CHF249.19400 GHS
50 CHF622.98500 GHS
100 CHF1245.97000 GHS
250 CHF3114.92500 GHS
500 CHF6229.85000 GHS
1000 CHF12459.70000 GHS
2000 CHF24919.40000 GHS
5000 CHF62298.50000 GHS
10000 CHF124597.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الفرنك السويسري
1 GHS0.08026 CHF
5 GHS0.40129 CHF
10 GHS0.80259 CHF
20 GHS1.60517 CHF
50 GHS4.01293 CHF
100 GHS8.02587 CHF
250 GHS20.06468 CHF
500 GHS40.12935 CHF
1000 GHS80.25870 CHF
2000 GHS160.51740 CHF
5000 GHS401.29350 CHF
10000 GHS802.58700 CHF