ألف فرنك سويسري إلى سيدي غاني

تحويل CHF إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
13275.40 ghs

1.00000 CHF = 13.27540 GHS

Mid-market exchange rate at 10:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.077789.86021.463141.630530.9433518.7901
1 GBP1.165511.2562104.7441.705481.90061.0994821.9023
1 USD0.92790.796052183.38151.357651.512970.875317.4354
1 INR0.01112840.00954710.011993110.01628240.01814520.01049750.209104

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Ghanaian Cedi
1 CHF13.27540 GHS
5 CHF66.37700 GHS
10 CHF132.75400 GHS
20 CHF265.50800 GHS
50 CHF663.77000 GHS
100 CHF1327.54000 GHS
250 CHF3318.85000 GHS
500 CHF6637.70000 GHS
1000 CHF13275.40000 GHS
2000 CHF26550.80000 GHS
5000 CHF66377.00000 GHS
10000 CHF132754.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الفرنك السويسري
1 GHS0.07533 CHF
5 GHS0.37664 CHF
10 GHS0.75327 CHF
20 GHS1.50654 CHF
50 GHS3.76635 CHF
100 GHS7.53270 CHF
250 GHS18.83175 CHF
500 GHS37.66350 CHF
1000 GHS75.32700 CHF
2000 GHS150.65400 CHF
5000 GHS376.63500 CHF
10000 GHS753.27000 CHF