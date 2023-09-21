يورو إلى سيدي غاني

تحويل EUR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
11927.40 ghs

1.00000 EUR = 11.92740 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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EUR إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Ghanaian Cedi
1 EUR11.92740 GHS
5 EUR59.63700 GHS
10 EUR119.27400 GHS
20 EUR238.54800 GHS
50 EUR596.37000 GHS
100 EUR1192.74000 GHS
250 EUR2981.85000 GHS
500 EUR5963.70000 GHS
1000 EUR11927.40000 GHS
2000 EUR23854.80000 GHS
5000 EUR59637.00000 GHS
10000 EUR119274.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / اليورو
1 GHS0.08384 EUR
5 GHS0.41920 EUR
10 GHS0.83840 EUR
20 GHS1.67681 EUR
50 GHS4.19202 EUR
100 GHS8.38403 EUR
250 GHS20.96008 EUR
500 GHS41.92015 EUR
1000 GHS83.84030 EUR
2000 GHS167.68060 EUR
5000 GHS419.20150 EUR
10000 GHS838.40300 EUR