5 يورو إلى سيدي غاني

تحويل EUR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

5 eur
76.99 ghs

€1.000 EUR = GH¢15.40 GHS

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Ghanaian Cedi
1 EUR١٥٫٣٩٧٩٠ GHS
5 EUR٧٦٫٩٨٩٥٠ GHS
10 EUR١٥٣٫٩٧٩٠٠ GHS
20 EUR٣٠٧٫٩٥٨٠٠ GHS
50 EUR٧٦٩٫٨٩٥٠٠ GHS
100 EUR١٬٥٣٩٫٧٩٠٠٠ GHS
250 EUR٣٬٨٤٩٫٤٧٥٠٠ GHS
500 EUR٧٬٦٩٨٫٩٥٠٠٠ GHS
1000 EUR١٥٬٣٩٧٫٩٠٠٠٠ GHS
2000 EUR٣٠٬٧٩٥٫٨٠٠٠٠ GHS
5000 EUR٧٦٬٩٨٩٫٥٠٠٠٠ GHS
10000 EUR١٥٣٬٩٧٩٫٠٠٠٠٠ GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / اليورو
1 GHS٠٫٠٦٤٩٤ EUR
5 GHS٠٫٣٢٤٧٢ EUR
10 GHS٠٫٦٤٩٤٤ EUR
20 GHS١٫٢٩٨٨٨ EUR
50 GHS٣٫٢٤٧١٩ EUR
100 GHS٦٫٤٩٤٣٨ EUR
250 GHS١٦٫٢٣٥٩٥ EUR
500 GHS٣٢٫٤٧١٩٠ EUR
1000 GHS٦٤٫٩٤٣٨٠ EUR
2000 GHS١٢٩٫٨٨٧٦٠ EUR
5000 GHS٣٢٤٫٧١٩٠٠ EUR
10000 GHS٦٤٩٫٤٣٨٠٠ EUR