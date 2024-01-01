1 سيدي غاني إلى يورو

تحويل GHS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 ghs
0.07 eur

1.00000 GHS = 0.07465 EUR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35070.9241519.31580.7891731.343351.5235882.8953
1 CAD0.74035710.68418514.30060.5842690.9945581.1279961.3721
1 EUR1.08211.46159120.90160.8539151.453641.6486689.701
1 ZAR0.05177110.06992720.047843210.04085630.06954670.07887734.29158

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / اليورو
1 GHS0.07465 EUR
5 GHS0.37323 EUR
10 GHS0.74647 EUR
20 GHS1.49294 EUR
50 GHS3.73235 EUR
100 GHS7.46469 EUR
250 GHS18.66173 EUR
500 GHS37.32345 EUR
1000 GHS74.64690 EUR
2000 GHS149.29380 EUR
5000 GHS373.23450 EUR
10000 GHS746.46900 EUR
معدلات التحويل اليورو / Ghanaian Cedi
1 EUR13.39640 GHS
5 EUR66.98200 GHS
10 EUR133.96400 GHS
20 EUR267.92800 GHS
50 EUR669.82000 GHS
100 EUR1339.64000 GHS
250 EUR3349.10000 GHS
500 EUR6698.20000 GHS
1000 EUR13396.40000 GHS
2000 EUR26792.80000 GHS
5000 EUR66982.00000 GHS
10000 EUR133964.00000 GHS