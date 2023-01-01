روبية هندية إلى سيدي غاني

تحويل INR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
1351.82 ghs

1.00000 INR = 0.13518 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:3 UTC
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INR إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.06388.14931.433611.654730.957218.2103
1GBP1.1580811.23115102.0931.660391.916491.1085121.0908
1USD0.940750.812249182.9251.348651.556660.900517.131
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626350.01877190.01085920.206584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Ghanaian Cedi
1 INR0.13518 GHS
5 INR0.67591 GHS
10 INR1.35182 GHS
20 INR2.70364 GHS
50 INR6.75910 GHS
100 INR13.51820 GHS
250 INR33.79550 GHS
500 INR67.59100 GHS
1000 INR135.18200 GHS
2000 INR270.36400 GHS
5000 INR675.91000 GHS
10000 INR1351.82000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الروبية الهندية
1 GHS7.39741 INR
5 GHS36.98705 INR
10 GHS73.97410 INR
20 GHS147.94820 INR
50 GHS369.87050 INR
100 GHS739.74100 INR
250 GHS1849.35250 INR
500 GHS3698.70500 INR
1000 GHS7397.41000 INR
2000 GHS14794.82000 INR
5000 GHS36987.05000 INR
10000 GHS73974.10000 INR