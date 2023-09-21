ريال برازيلي إلى سيدي غاني

تحويل BRL إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٬٢٩٧٫٠٤ ghs

1.00000 BRL = 2.29704 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Ghanaian Cedi
1 BRL2.29704 GHS
5 BRL11.48520 GHS
10 BRL22.97040 GHS
20 BRL45.94080 GHS
50 BRL114.85200 GHS
100 BRL229.70400 GHS
250 BRL574.26000 GHS
500 BRL1148.52000 GHS
1000 BRL2297.04000 GHS
2000 BRL4594.08000 GHS
5000 BRL11485.20000 GHS
10000 BRL22970.40000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الريال البرازيلي
1 GHS0.43534 BRL
5 GHS2.17671 BRL
10 GHS4.35343 BRL
20 GHS8.70686 BRL
50 GHS21.76715 BRL
100 GHS43.53430 BRL
250 GHS108.83575 BRL
500 GHS217.67150 BRL
1000 GHS435.34300 BRL
2000 GHS870.68600 BRL
5000 GHS2176.71500 BRL
10000 GHS4353.43000 BRL