2000 ريال برازيلي إلى سيدي غاني

تحويل BRL إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ brl
٤٬٥٤٧٫٤٨ ghs

1.00000 BRL = 2.27374 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:27 UTC
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BRL إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.078189.12441.465251.668110.9539518.3923
1GBP1.1687711.26104.1621.712471.949561.1149521.4955
1USD0.927450.793651182.6681.35911.547270.8848517.0599
1INR0.01122030.009600460.012096610.01644050.01871670.01070370.206366

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Ghanaian Cedi
1 BRL2.27374 GHS
5 BRL11.36870 GHS
10 BRL22.73740 GHS
20 BRL45.47480 GHS
50 BRL113.68700 GHS
100 BRL227.37400 GHS
250 BRL568.43500 GHS
500 BRL1136.87000 GHS
1000 BRL2273.74000 GHS
2000 BRL4547.48000 GHS
5000 BRL11368.70000 GHS
10000 BRL22737.40000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الريال البرازيلي
1 GHS0.43980 BRL
5 GHS2.19902 BRL
10 GHS4.39804 BRL
20 GHS8.79608 BRL
50 GHS21.99020 BRL
100 GHS43.98040 BRL
250 GHS109.95100 BRL
500 GHS219.90200 BRL
1000 GHS439.80400 BRL
2000 GHS879.60800 BRL
5000 GHS2199.02000 BRL
10000 GHS4398.04000 BRL