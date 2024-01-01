10 سيدي غاني إلى ريال برازيلي

تحويل GHS إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

10 ghs
4.04 brl

1.00000 GHS = 0.40352 BRL

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35070.9241519.31580.7891731.343351.5235882.8953
1 CAD0.74035710.68418514.30060.5842690.9945581.1279961.3721
1 EUR1.08211.46159120.90160.8539151.453641.6486689.701
1 ZAR0.05177110.06992720.047843210.04085630.06954670.07887734.29158

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الريال البرازيلي
1 GHS0.40352 BRL
5 GHS2.01761 BRL
10 GHS4.03522 BRL
20 GHS8.07044 BRL
50 GHS20.17610 BRL
100 GHS40.35220 BRL
250 GHS100.88050 BRL
500 GHS201.76100 BRL
1000 GHS403.52200 BRL
2000 GHS807.04400 BRL
5000 GHS2017.61000 BRL
10000 GHS4035.22000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Ghanaian Cedi
1 BRL2.47818 GHS
5 BRL12.39090 GHS
10 BRL24.78180 GHS
20 BRL49.56360 GHS
50 BRL123.90900 GHS
100 BRL247.81800 GHS
250 BRL619.54500 GHS
500 BRL1239.09000 GHS
1000 BRL2478.18000 GHS
2000 BRL4956.36000 GHS
5000 BRL12390.90000 GHS
10000 BRL24781.80000 GHS