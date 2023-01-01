سيدي غاني إلى دولار سنغافوري

تحويل GHS إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
122.09 sgd

1.00000 GHS = 0.12209 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:59 UTC
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GHS إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.063588.35961.4371.661720.962718.2164
1GBP1.153411.22665101.9151.657451.916641.1103821.0109
1USD0.94030.815228183.08381.35121.56250.905217.1287
1INR0.01131740.009812120.01203610.01626310.01880630.0108950.206162

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار سنغافورة
1 GHS0.12209 SGD
5 GHS0.61046 SGD
10 GHS1.22092 SGD
20 GHS2.44184 SGD
50 GHS6.10460 SGD
100 GHS12.20920 SGD
250 GHS30.52300 SGD
500 GHS61.04600 SGD
1000 GHS122.09200 SGD
2000 GHS244.18400 SGD
5000 GHS610.46000 SGD
10000 GHS1220.92000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Ghanaian Cedi
1 SGD8.19055 GHS
5 SGD40.95275 GHS
10 SGD81.90550 GHS
20 SGD163.81100 GHS
50 SGD409.52750 GHS
100 SGD819.05500 GHS
250 SGD2047.63750 GHS
500 SGD4095.27500 GHS
1000 SGD8190.55000 GHS
2000 SGD16381.10000 GHS
5000 SGD40952.75000 GHS
10000 SGD81905.50000 GHS