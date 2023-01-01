سيدي غاني إلى دولار أمريكي

تحويل GHS إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٨٩٫٢١ usd

1.00000 GHS = 0.08921 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:49 UTC
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GHS إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064188.40651.437441.661880.96318.1959
1GBP1.153411.22735101.9691.657971.916841.1107320.9874
1USD0.939750.814764183.0811.350851.561770.90517.0998
1INR0.01131140.009806860.012036410.01625940.01879810.0108930.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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GHS إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار أمريكي
1 GHS0.08921 USD
5 GHS0.44603 USD
10 GHS0.89206 USD
20 GHS1.78412 USD
50 GHS4.46030 USD
100 GHS8.92061 USD
250 GHS22.30152 USD
500 GHS44.60305 USD
1000 GHS89.20610 USD
2000 GHS178.41220 USD
5000 GHS446.03050 USD
10000 GHS892.06100 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Ghanaian Cedi
1 USD11.21000 GHS
5 USD56.05000 GHS
10 USD112.10000 GHS
20 USD224.20000 GHS
50 USD560.50000 GHS
100 USD1121.00000 GHS
250 USD2802.50000 GHS
500 USD5605.00000 GHS
1000 USD11210.00000 GHS
2000 USD22420.00000 GHS
5000 USD56050.00000 GHS
10000 USD112100.00000 GHS