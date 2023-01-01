سيدي غاني إلى يورو

تحويل GHS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
83.82 eur

1.00000 GHS = 0.08382 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:49 UTC
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GHS إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064288.411.437521.662030.963118.1984
1GBP1.153411.2275101.9761.658111.917071.1108420.9909
1USD0.939650.814664183.07651.35081.561770.904917.1005
1INR0.01131090.009806190.012037110.01625970.01879920.01089240.20584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / اليورو
1 GHS0.08382 EUR
5 GHS0.41912 EUR
10 GHS0.83824 EUR
20 GHS1.67649 EUR
50 GHS4.19123 EUR
100 GHS8.38245 EUR
250 GHS20.95613 EUR
500 GHS41.91225 EUR
1000 GHS83.82450 EUR
2000 GHS167.64900 EUR
5000 GHS419.12250 EUR
10000 GHS838.24500 EUR
معدلات التحويل اليورو / Ghanaian Cedi
1 EUR11.92970 GHS
5 EUR59.64850 GHS
10 EUR119.29700 GHS
20 EUR238.59400 GHS
50 EUR596.48500 GHS
100 EUR1192.97000 GHS
250 EUR2982.42500 GHS
500 EUR5964.85000 GHS
1000 EUR11929.70000 GHS
2000 EUR23859.40000 GHS
5000 EUR59648.50000 GHS
10000 EUR119297.00000 GHS