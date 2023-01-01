سيدي غاني إلى جنيه إسترليني

تحويل GHS إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
72.67 gbp

1.00000 GHS = 0.07267 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:49 UTC
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GHS إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064288.411.437521.662030.963118.1984
1GBP1.153411.2275101.9761.658111.917071.1108420.9909
1USD0.939650.814664183.07651.35081.561770.904917.1005
1INR0.01131090.009806190.012037110.01625970.01879920.01089240.20584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه استرليني
1 GHS0.07267 GBP
5 GHS0.36336 GBP
10 GHS0.72673 GBP
20 GHS1.45346 GBP
50 GHS3.63365 GBP
100 GHS7.26730 GBP
250 GHS18.16825 GBP
500 GHS36.33650 GBP
1000 GHS72.67300 GBP
2000 GHS145.34600 GBP
5000 GHS363.36500 GBP
10000 GHS726.73000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Ghanaian Cedi
1 GBP13.76030 GHS
5 GBP68.80150 GHS
10 GBP137.60300 GHS
20 GBP275.20600 GHS
50 GBP688.01500 GHS
100 GBP1376.03000 GHS
250 GBP3440.07500 GHS
500 GBP6880.15000 GHS
1000 GBP13760.30000 GHS
2000 GBP27520.60000 GHS
5000 GBP68801.50000 GHS
10000 GBP137603.00000 GHS