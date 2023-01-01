سيدي غاني إلى دولار أسترالي

تحويل GHS إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٣٩٫٢٨ aud

1.00000 GHS = 0.13928 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:47 UTC
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GHS إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.064488.42131.437691.661830.9631518.1983
1GBP1.153611.2277101.9871.658251.916781.1110920.9902
1USD0.93950.814531183.07151.35071.561280.9048517.0972
1INR0.01130950.009805180.012037810.01625950.01879440.01089240.205813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار أسترالي
1 GHS0.13928 AUD
5 GHS0.69638 AUD
10 GHS1.39276 AUD
20 GHS2.78552 AUD
50 GHS6.96380 AUD
100 GHS13.92760 AUD
250 GHS34.81900 AUD
500 GHS69.63800 AUD
1000 GHS139.27600 AUD
2000 GHS278.55200 AUD
5000 GHS696.38000 AUD
10000 GHS1392.76000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Ghanaian Cedi
1 AUD7.18001 GHS
5 AUD35.90005 GHS
10 AUD71.80010 GHS
20 AUD143.60020 GHS
50 AUD359.00050 GHS
100 AUD718.00100 GHS
250 AUD1795.00250 GHS
500 AUD3590.00500 GHS
1000 AUD7180.01000 GHS
2000 AUD14360.02000 GHS
5000 AUD35900.05000 GHS
10000 AUD71800.10000 GHS